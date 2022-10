Aaron Judge y su autocrítica por desempeño en MLB Playoffs 2022 con New York Yankees: 'Tengo que jugar mejor'

Poco le importó a los aficionados de New York Yankees que se haya convertido en el máximo jonronero en su historia durante una temporada de Major League Baseball (MLB), ya que Aaron Judge recibió abucheos en el juego 2 ante Cleveland Guardians en Postemporada 2022.

Parece muy raro, tomando en cuenta que el jardinero completó 62 cuadrangulares en la campaña regular, superando las marcas de Babe Ruth y Roger Maris, pero su presente en Playoffs ha provocado la ira de los seguidores mulos.

En sus siete turnos al bate, en dos juegos de Postemporada MLB 2022, Aaron Judge no ha logrado conseguir un imparable y fue ponchado en todas las oportunidades, generando la reprobación de los fanáticos Yankees, mas el propio jugador asume su responsabilidad por este presente.

La autocrítica de Judge por inicio de Postemporada



"No hay nada que pueda hacer. Tengo que jugar mejor. A eso se reduce todo. No hice el trabajo esta noche", afirmó El Juez tras la derrota por 2-4 ante Guardians, quien además trató de explicar el porqué no ha estado en buena forma durante Playoffs.

"El tiempo está un poco fuera de lugar, vas a estar bateando a lanzamientos a los que normalmente no lo haces, y a los que puedes batear, solo llegas un poco tarde o te adelantas un poco. Sólo hay que trabajar en ese momento y creo que estará bien", sentenció Aaron Judge.