Y cuando estés en lo más alto siempre acuérdate de quienes te dieron una mano. El 6 de mayo de 2021, Los Angeles Angels pusieron en asignación a Albert Pujols durante el último año del contrato con el equipo. Palabras más, palabras menos, dejaron en libertad al pelotero dominicano y cuando los 700 jonrones en la MLB parecían cada vez más lejos de poder conseguirse, los Dodgers dijeron: ¡Un momento!

Los Angeles Dodgers se la jugaron y el 17 de mayo de 2021 anunciaron la firma de Pujols por el resto de la temporada MLB. Aunque el rendimiento del pelotero nacido en República Dominicana no fue el esperado y el equipo californiano perdió 2-4 contra Atlanta Braves en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, Albert está eternamente agradecido con esta franquicia.

Como si los dioses de las Grandes Ligas hubiesen escrito el guion de cómo y dónde se iba a dar el jonrón 700 de Albert Pujols, los más de 50.000 aficionados que estuvieron en el estadio Dodger durante el juego St. Louis Cardinals vs. Los Angeles Dodgers, del 23 de septiembre de 2022, fueron testigos directos de la noche mágica del cuarto mayor jonronero en la historia de la MLB.

“Creo que cuando tienes una organización que te respalda, los Dodgers me dieron esa oportunidad y creyeron en mí sabiendo que pude ayudar mucho a la organización el año pasado con el papel que me dieron. Me abrió la puerta para que los Cardenales me persiguieran”, afirmó Albert Pujols en conferencia de prensa tras conectar el jonrón 700 en la MLB.

Pujols explicó por qué Dodgers fue responsable de su jonrón 700 en la MLB

La explicación es sencilla. Cuando Albert Pujols tenía un futuro incierto en la MLB y hasta se llegó a especular con el retiro, Los Angeles Dodgers lo contrataron y por lo mostrado dentro y fuera del parque de pelota, St. Louis Cardinals fue por el pelotero dominicano.