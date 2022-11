Según un reportero que cubre la MLB, hay un equipo ideal para Justin Verlander en las Grandes Ligas que no es Houston Astros. ¡Tiene US$100 millones en las Grandes Ligas!

El equipo que tiene US$100 millones para que Justin Verlander no regrese a Houston Astros con Altuve

Apenas terminó la Serie Mundial 2022, Jim Crane, dueño de Houston Astros, dejó en claro quién sería el primer jugador que llamaría para que regresara al equipo de cara a la temporada MLB 2023: “Justin Verlander es una gran parte de eso. Ojalá podamos mantenerlo para el próximo año. Mi primera llamada mañana será para él, a ver qué quiere hacer”.

Pero… ¡Un momento! No será tan fácil como parece. Luego de ganar el premio Cy Young de la Liga Americana 2022, Verlander reveló que no ha avanzado las negociaciones para regresar a los Astros y hay otros equipos interesados en sus servicios. New York Mets, una de estas franquicias de las Grandes Ligas.

Según Ken Rosenthal, del portal The Athletic, los Mets ya iniciaron conversaciones con Justin Verlander, quien estaría pidiendo un contrato por tres temporadas y un salario de $130 millones de dólares. Sin embargo, para un experto, ni el equipo de New York, ni Houston Astros es el destino perfecto para el Cy Young de la Liga Americana 2022.

Jon Morosi, de MLB Network, planteó la narrativa que New York Mets tendría que tomar la decisión de ir por Verlander o Jacob deGrom. Sería uno de los dos así tengan varios millones de dólares sobre la mesa. En el caso que el elegido sea deGrom, el pitcher estrella de los Astros en las Grandes Ligas 2022 tendría un destino ideal en Los Angeles.

El equipo que tiene US$100 millones para que Verlander no regrese a Astros en la MLB

El portal Los Angeles Times afirmó que los Dodgers tienen un espacio salarial de US$100 millones luego que Justin Turner y Cody Bellinger pasaran a ser agentes libres. Un argumento más a favor para que la teoría de Jon Morosi tome fuerza. El equipo californiano sería el destino ideal de Justin Verlander. ¿No regresa a Houston Astros?