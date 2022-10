El manager de Dodgers anunció el tercer abridor vs. Padres para que Urías no enfrente la eliminación

San Diego Padres le ganó a Los Angeles Dodgers y el siguiente equipo que se quede con el Juego 3 en esta Serie Divisional de la Liga Nacional en los MLB Playoffs 2022 estará a una victoria de la clasificación a la Serie por el Campeonato de la Liga Nacional. Dave Roberts anunció quién será el abridor para que Julio Urías y compañía no enfrenten la eliminación.

Clayton Kershaw no pudo hacer el trabajo en la lomita y tras una salida de cinco entradas se fue sin decisión, ya que permitió seis hits y tres carreras para retirarse del juego con el marcador empatado 3 – 3. La ofensiva de los Padres volvió hacer daño y terminaron por ganar el encuentro 5 a 3. El equipo de San Diego dejó empatada a una victoria la Serie Divisional al mejor de cinco juegos.

San Diego Padres eligió a Blake Snell como el pitcher abridor para el Juego 3 vs. Los Angeles Dodgers del viernes 14 de octubre a las 20:37 ET en el estadio Petco Park. El ganador del premio Cy Young de la Liga Americana viene de un juego sin decisión en la derrota contra New York Mets del 8 de octubre de 2022 al lanzar tres entradas y un tercio con cinco hits y 2 carreras permitidas para una era de 5.40. ¿A quién se enfrentará?

Como Julio Urías lanzó para los Dodgers en el Juego 1 contra los Padres (el 11 de octubre) y se retiró tras 79 lanzamientos, el pitcher mexicano podría ser una opción para abrir el cuarto encuentro frente a San Diego (sábado 15 a las 21:37 ET) tras tres días de descanso. El lanzador zurdo se enfrentaría a una derrota de la eliminación de los Playoffs o a un triunfo de avanzar a la Serie por el Campeonato de la Liga Nacional. Todo depende, en gran parte, del trabajo que haga el abridor que escogió Dave Roberts para el tercer duelo de las Series Divisionales.

El manager de los Dodgers anunció el tercer abridor contra Padres en MLB Playoffs 2022

Dave Roberts anunció que Tony Gonsolin será el abridor para el Juego 3 Los Angeles Dodgers vs. San Diego Padres de las Series Divisionales de la Postemporada. El lanzador derecho, quien registró 16 victorias, una derrota y 2.14 como porcentaje de carreras limpias en 24 aperturas de la MLB 2022, tendrá la tarea de evitar que Julio Urías y compañía enfrenten la eliminación en el cuarto juego de esta Serie Divisional de la Liga Nacional.