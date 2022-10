Luego de eliminar a New York Mets, Juan Soto envió un mensaje para el duelo de San Diego Padres contra Los Angeles Dodgers y Julio Urías en MLB Playoffs 2022.

Una de las rivalidades más apasionantes de la era moderna del béisbol de las Grandes Ligas tendrá un nuevo capítulo y no se podría tener un mejor escenario que la Postemporada de la MLB 2022. Los Angeles Dodgers enfrentará a San Diego Padres en las Series Divisionales de la Liga Nacional y Juan Soto ya envió un mensaje.

La cuenta de Twitter oficial de los Dodgers empezó a palpitar la serie de MLB Playoffs 2022 al mejor de cinco juegos, que iniciará el martes 11 de octubre a las 21:37 ET, con un “te veo pronto, Padres”. Soto no se quedó atrás y les hizo un pedido a los fanáticos de San Diego con un palito de por medio.

Con una marca de 14 victorias y cinco derrotas para Los Angeles Dodgers cuando se enfrentaron a San Diego Padres en la MLB 2022, Juan Soto, Manny Machado y compañía buscarán romper la racha de nueve series con derrotas consecutivas frente a los liderados por Julio Urías.

Urías y Soto se enfrentaron en 16 turnos al bate (18 apariciones en el plato) hasta el inicio de la Serie Divisional Dodgers vs. Padres de la Postemporada MLB 2022. El pelotero nacido en República Dominicana registra un promedio de .063 con tan solo un hit, un jonrón y una carrera impulsada contra el pitcher mexicano. Julio ponchó una vez a Juan y le dio dos bases por bola.

El mensaje de Juan Soto para el duelo contra Dodgers en MLB Playoffs 2022

Juan Soto tiene claro la ventaja de local con la que cuenta Los Angeles Dodgers para el Juego 1 (martes 11 de octubre a las 21:37 ET) y Juego 2 (miércoles 12 a las 20:37 ET) de la serie contra San Diego Padres, así que no dudó en enviar un mensaje de cara al duelo contra Julio Urías, Clayton Kershaw, Mookie Betts y compañía.