El lanzador derecho no solo logró un super contrato con la franquicia texana, sino también alcanzó un récord de su antigua franquicia. Bolavip te cuenta los detalles.

La Agencia Libre de la Major League Baseball (MLB) será una que pondrá a la temporada baja de la liga como una de las más interesantes de los últimos tiempos, y las firmas de grandes nombres no tardan en caer en este invierno.

Oficialmente, tenemos al primer nombre fuera de la lista, ya que Jacob deGrom, discutiblemente el mejor lanzador que estaba disponible, cumplirá con su deseo de jugar en los Texas Rangers, quienes le darán un contrato multimillonario.

El ex as de New York Mets recibió un contrato de cinco años y US$185 millones, el cual puede escalar a US$222 millones si se toma la opción para la sexta temporada, según informó Jeff Pasan. Y es así como alcanzó un récord.

El récord conseguido por el nuevo contrato de Jacob deGrom

Si bien habrá algunos que se resistan a la cantidad de dinero que los Texas Rangers le dieron a uno de los mejores lanzadores de la liga por un tema de la edad del pelotero, la realidad es que deGrom y su talento parecen valer cada centavo.

Ese valor lo dejo segundo en una lista histórica. Según ESPN Stats & Info, deGrom, con 34 años, es el segundo jugador más viejo en recibir un contrato de más de US$100 millones. ¿El primero? Max Scherzer (37), cuando firmó el año pasado por tres años y US$130 millones con New York Mets.