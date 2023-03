Estrella de Dodgers le negó el saludo a Arozarena en la victoria de México vs. USA en el WBC 2023

No hubo una mejor forma de recuperarse de una dura derrota en el Clásico Mundial de Béisbol 2023. México saltó al diamante del estadio Chase Field, de Arizona, en búsqueda de dar la sorpresa y vencer a Estados Unidos. Era un duelo de máxima tensión y así lo hizo sentir una estrella de Los Angeles Dodgers y la MLB con Randy Arozarena.

México venía de un debut con derrota frente a Colombia en el grupo C del Clásico Mundial de Béisbol 2023. Mientras que Julio Urías tuvo una buena actuación, pero no pudo dejar a su equipo ganando, Arozarena fue uno de los jugadores más destacados con dos hits y el mismo número de carreras impulsadas.

Tal es la conexión de Randy Arozarena con México que le pidió al mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador que lo ayudara a nacionalizarse para poder jugar con el país azteca el WBC 2023. ¡Dicho y hecho! La estrella de Tampa Bay Rays y la MLB se puso el uniforme mexicano y fue una de las figuras en la victoria contra Estados Unidos.

“Para mí representar a México es un orgullo porque cuando salí de Cuba ellos me recibieron con los brazos abiertos. Siempre dije que quería representar a México en un Clásico Mundial", le dijo a Arozarena al periódico Excélsior. Sin embargo, parece que esto no le cayó nada bien a una estrella de Los Angeles Dodgers.

Video: Estrella de USA le negó el saludo a Arozarena en el triunfo de México

Durante la victoria de México contra Estados Unidos por 11 carreras a 5 en el Clásico Mundial de Béisbol 2023, Randy Arozarena se acercó al plato, saludó al umpire de home y cuando intentó hacer lo mismo con Will Smith, la estrella de Los Angeles Dodgers se negó a chocarle el puño. ¿Cómo terminó la historia? El pelotero nacionalizado mexicano registró tres hits e impulso dos carreras en cinco turnos al plato para que los mexicanos se pongan 1 - 1 en el grupo C del WBC. El siguiente rival es Gran Bretaña el martes 14 de marzo a las (22:00 ET).