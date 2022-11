La seguridad que el trabajo ya estaba hecho lo demostró en la pantalla. Julio Urías fue uno de los tres pitchers finalistas que estuvieron presente en la transmisión oficial de la MLB para dar a conocer el ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional 2022. Sin embargo, la noche no terminó cómo hubiese querido el pitcher nacido en México.

¡Y un excampeón con New York Yankees explotó! Urías terminó como el mejor lanzador del equipo californiano en la temporada MLB 2022 al registrar 17 victorias, siete derrotas, 166 ponches y la mejor ERA (2.16) de toda la Liga Nacional. Además, el pitcher mexicano logró un récord nunca antes visto en los 146 años de las Grandes Ligas.

Todo lo hecho por Julio Urías en la temporada MLB 2022 no le alcanzó para ganar el premio Cy Young de la Liga Nacional, ya que Sandy Alcantara, de Miami Marlins, ganó la distinción de manera unánime al obtener todos los 30 votos al primer lugar para un total de 210 puntos.

Jerry Hairston jugó por 16 años en el béisbol de las Grandes Ligas y ganó un título de la Serie Mundial en 2009 con New York Yankees. El exjugador de la MLB fue panelista invitado del canal SportsNet LA y no dudó en criticar la votación que recibió Urías en el premio Cy Young de la Liga Nacional 2022. Julio no tuvo votos al primer lugar y ocho personas que podían votar de la Asociación de Escritores de Béisbol de América no lo incluyeron en el Top-5.

ExDodgers explotó por los votos que recibió Urías en el premio Cy Young 2022

La cuenta de Twitter del canal SportsNet LA publicó la opinión de Jerry Hairston, exjugador de Los Angeles Dodgers por dos temporadas, con un contundente mensaje y un emoji de enojo: “Julio Urías terminó tercero en la votación de NL CY Young y esto es lo que @TheRealJHair (cuenta de Twitter del expelotero de New York Yankees) tenía que decir”.