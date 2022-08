Es verdad que está muy lejos de los impactantes números que realizó en la temporada 2021 de la Major League Baseball (MLB), pero en este 2022, el mexicano Julio Urías se ha convertido en una pieza fundamental del bullpen de Los Angeles Dodgers, para ser el mejor equipo de la actual campaña.

Con récord actual de 14 triunfos y siete derrotas (66.7 por ciento de triunfos) en 25 partidos disputados, y el mejor índice ERA de su carrera de siete años (.667), el nacido en Culiacán ha registrado hasta el momento 137 ponches en 139 entradas lanzadas.

Pero nada de esto habría pasado si es que en 2017, en su segunda temporada con los Dodgers, Urías hubiera decidido retirarse de MLB, luego de la grave lesión que le tuvo al borde del retiro, según reconoció el propio abridor zurdo en conversación con TUDN.

Urías pudo haberse retirado del béisbol tras grave lesión



"La cirugía del 2017 fue algo que me puso en duda, dudé en poder volver a hacer lo que tanto me gusta es lanzar, pero tuve las personas correctas a mi lado y son los doctores, entrenadores, mi familia y gracias a todos estamos donde estamos", aseguró el Culichi.

Durante la entrevista, Urías hizo reconocimiento a Mike Brito, hombre que falleció hace dos semanas y que lo descubrió jugando béisbol en Lagos de Moreno, indicando que "fue en un Panamericano, estábamos jugando, me tocó lanzar contra Estados Unidos y no fue bien. Había mucha gente viéndome ese día, siento que los demás se sintieron defraudados por mi resultado, pero él nos dijo a mi papá y a mí: ‘Tú vas a ser un futuro Dodger’. Al año siguiente tuve el try out con él y me firmó".