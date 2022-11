Y aunque la noche no terminó como hubiese querido, sí fue reconocido por la mismísima MLB. Julio Urías fue uno de los tres finalistas del premio Cy Young de la Liga Nacional y durante la transmisión oficial de las Grandes Ligas se presumió un récord del pitcher mexicano nunca antes visto en 139 años.

Urías terminó en la tercera posición del premio CY Young de la Liga Nacional 2022 con ningún voto al primer lugar, siete a la segunda posición y nueve al tercer puesto. Además, Julio no estuvo entre los primeros cinco lugares de ocho votaciones de la Asociación de Escritores de Béisbol de América.

Jerry Hairston, excampeón de la Serie Mundial 2009 con New York Yankees, salió a defender a Julio Urías por la votación que recibió en el Cy Young 2022: “Fue sin lugar a duda el as de la rotación. Lo que amo de Julio Urías es que en los últimos dos años no se cansa. La segunda mitad (de la temporada) importa para mí. Entrar en agosto y septiembre, quién realmente se puso el equipo al hombro. Eso es lo que Julio Urías hizo”.

Con el mejor porcentaje de carreras limpias (2.16) de toda la Liga Nacional en la MLB 2022, Urías terminó con 17 victorias, siete derrotas y 166 ponches en 31 aperturas. Ahí estuvo la clave de tener una segunda temporada consecutiva al más alto nivel. “Saber qué día voy a lanzar porque al principio de mi carrera era difícil porque era relevo, era abridor y hasta cerrador fui. Entonces, siento que tener una rutina como abridor y lanzar cada cinco días es algo que siempre me ha gustado”, dijo el lanzador de Los Angeles Dodgers.

La MLB presumió un récord histórico de Urías con Dodgers nunca antes visto en 139 años

Mientras que la transmisión oficial de la MLB elogiaba la temporada de Julio Urías en el 2022, apareció en la pantalla el histórico récord del pitcher mexicano. Con una ERA de 1.26 desde la pausa del Juego de Estrellas, Urías logró el porcentaje de carreras limpias más bajo en los 139 años de historia de Los Angeles Dodgers. Solo Clayton Kershaw está cerca con el 1.31 que registró tanto en 2011 como en 2015.