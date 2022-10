La imagen fue contundente y lapidaria. Aquella estrella de las Grandes Ligas que está acostumbrada a sonreír, hacer jugadas impensadas y siempre responder en los momentos decisivos, no tenía explicaciones. La figura de Los Angeles Dodgers habló tras la eliminación en los MLB Playoffs 2022 y puso en envidencia a Dave Roberts por no apoyar a Julio Urías y compañía.

Eso sí, lo primero que manifestó fue autocrítica. En los cuatro juegos que disputaron los Dodgers antes de quedar eliminados contra San Diego Padres solo anotaron 12 carreras y en un solo juego superaron al rival en la Series Divisionales de la Postemporada 2022.

El poder al bate de Los Angeles Dodgers que los llevó a tener un diferencial de carreras de +334 en la temporada regular, no pasaba en la historia de la MLB desde New York Yankees 1936, se apagó en el Juego 4 contra Padres y figuras como Mookie Betts, Max Muncy y Justin Turner, se fueron sin impulsar carreras.

Dave Roberts intentó modificar el orden al bate de los Dodgers y llegó a sacar de la alineación titular a un campeón de Serie Mundial como lo es Cody Bellinger. Sin embargo, según Betts no hubo un plan para hacerle daño al pitcheo de San Diego Padres y tampoco se hicieron ajustes. ¿Quién era el encargado de hacerlo? Normalmente se pensaría que el manager y el coach de bateo (Brant Brown y Robert Van Scoyoc) lo harían, pero tanto en la planeación como en la ejecución, se falló.

Mookie Betts atendió a los medios de comunicación tras la eliminación de Los Angeles Dodgers en la Postemporada MLB 2022 y en conferencia de prensa tuvo autocrítica. Cuando a la estrella del equipo californiano le preguntaron sobre si haría algo diferente a la hora de encarar estos Playoffs puso en evidencia el trabajo en ofensiva del manager Dave Roberts. ¡No apoyaron a Julio Urías y compañía!

“No dimos hits. Está en nosotros, en el lado de los bateadores. No ejecutamos ningún tipo de plan, no hicimos nada. A través de la temporada lo hicimos. Entonces, como lo dije, apesta, pero no hay nada que podamos hacer”, concluyó Mookie Betts.