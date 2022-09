El mundo de la MLB se paralizó, hasta los propios rivales lo aplaudieron y un nuevo capítulo se escribió en la historia de las Grandes Ligas. Albert Pujols se convirtió en el cuarto pelotero que llega al menos a 700 jonrones de por vida y un fanático de Los Angeles Dodgers tuvo la fortuna de atrapar la pelota de aquel histórico cuadrangular.

Si la afición rival te ovaciona cada vez que vas a la caja de bateo y hasta es capaz de celebrar uno de tus jonrones es porque eres uno de los grandes de la MLB. Todo el estadio Dodger aplaudió cuando Pujols conectó el cuadrangular 700 y alcanzó un nuevo récord histórico.

Albert Pujols no solo se unió a Barry Bonds (762), Hank Aaron (755) y Babe Ruth (714) como los cuatro peloteros que conectaron 700 o más cuadrangulares en la historia de la MLB, el pelotero de St. Louis Cardinals también alcanzó el récord de Ted Williams como los únicos dos jugadores que conectan al menos 20 jonrones en la primera y última temporada en Las Mayores con un mínimo de 10 campañas en las Grandes Ligas.

Según informó Derrick Goold, del portal St. Louis Post-Dispatch, Pujols iba a usar una bola que tenía una marca especial (una especie de código de barras) cuando estuviera cerca de conectar el jonrón 700. De esta manera, se podría identificar si era verídica la pelota que sería atrapada por un fanático. En este caso, un aficionado de Los Angeles Dodgers tuvo este privilegio.

De acuerdo a la información publicada por Ben Verlander, de Fox Sports, el fanático de Los Angeles Dodgers que atrapó la pelota del jonrón 700 de Albert Pujols tomó la decisión de quedarse con la bola y, a pesar de las ofertas que le hicieron, salió del estadio con la bola. ¿Qué piensa el pelotero dominicano al respecto?

“Los souvenirs son para los fans. No tengo ningún problema con que se la quede. Si la quiere regresar, genial. Pero al final del día, no me enfoco en lo material. Es sólo una pelota. Merecen tenerla. Se fue del parque. Jugamos esto por los fans. Así que, si ellos la quieren devolver o no, no tengo problema con eso”, afirmó Albert Pujols en conferencia de prensa.