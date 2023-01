Ante los rumores periodísticos de que los propios jugadores no querían tener de vuelta al polémico lanzador para MLB 2023, el primera base aclaró cómo fue la situación dentro del equipo.

Es verdad que Los Angeles Dodgers se sacó un problema gigantesco de cara a la temporada 2023 de Major League Baseball (MLB), luego de despedir al polémico lanzador Trevor Bauer, tras la reducción de su castigo por violar la política de conducta personal.

Si bien cuando se hizo oficial la medida de la competición, se indicó que el diestro de 32 años regresaría al equipo, los rumores periodísticos apuntaron a que los hombres fuertes del club house, como Clayton Kershaw o Mookie Betts, influyeron para impedir su vuelta.

Sin embargo, fue el primera base Freddie Freeman, quien salió a aclarar, a nombre del plantel de los Dodgers, si es que los jugadores tuvieron injerencia en la decisión final del despido de Bauer, y medio de un evento solidario, no tuvo problemas en revelar quién fue el responsable.

Freeman revela quién sacó a Bauer de los Dodgers



"Sé que fue una decisión de los propietarios y altos mandos. Se desarrolló como creo que todos pensaron que se desarrollaría. Yo no estaba en el 2021 cuando él estuvo aquí, así que creo que esa es más una pregunta para esos muchachos si (Bauer) les gustaba, o no", afirmó el ex Atlanta Braves.

Recordemos que, a pesar de romper el contrato que les ligaba con Bauer por todo MLB 2023, los Dodgers deberán pagarle $22 millones de dólares, a modo de compensación por el año de contrato que restaba, y el jugador podrá firmar con cualquier franquicia, por el salario mínimo de $750 mil dólares.