El reconocido jonronero buscará evitar sufrir nuevas molestias en su muñeca, por lo que no podrá batir su récord de más roletazos en una ronda.

MLB All Star Game 2022: La primera baja confirmada para el Home Run Derby para 'evitar lesiones'

Dentro de casi tres semanas, la Major League Baseball (MLB) llevará a cabo en la ciudad de Los Angeles una nueva edición del Juego de las Estrellas 2022, y que tiene como uno de sus eventos principales el Home Run Derby, donde uno de los nombres que más historia ha hecho es el dominicano Vladimir Guerrero Jr.

Si bien nunca ha ganado el popular Festival de Cuadrangulares, de hecho sólo participó una vez en el 2019 donde perdió la final ante Pete Alonso, posee el récord de más roletazos conectados en una ronda del certamen, con 40 en segunda y 29 en la primera.

Por lo tanto, para este 2022 aparecía como uno de los máximos candidatos para estelarizar el Home Run Derby, luego de haber sido el que más cuadrangulares conectó en MLB 2021; sin embargo, el propio Guerrero Jr. comunicó, en diálogo con SportsNet su decisión al respecto.

La primera baja confirmada para el Festival de Cuadrangulares 2022



"Mi muñeca está bien, pero debo tener cuidado. Hay muchos swings en el Festival de Cuadrangulares, no quiero lesionar mi muñeca de nuevo, que se ponga feo y no ayudar al equipo a ganar, que es lo que intento hacer. No quiero arriesgarme", indicó el dominicano.

Si bien todavía se desconoce quiénes serán parte del Home Run Derby, lo concreto es que Guerrero Jr. está muy cerca de firmar su presencia en el MLB All Star Game 2022, puesto que es el primera base más votado, con 1.6 millones de selecciones, y es el cuarto más escogido en la Liga Americana.