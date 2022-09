Luego de una nueva victoria en la MLB 2022, Julio Urías respondió si quiere ser el as de la rotación de Los Angeles Dodgers.

¿Mensaje para Roberts y Kershaw? Julio Urías responde si quiere ser el as de la rotación de Dodgers

En una de las rivalidades más apasionantes de la era moderna de las Grandes Ligas, Los Angeles Dodgers y San Diego Padres iniciaron otra serie de tres juegos en la MLB 2022. Luego de una dura derrota del equipo californiano llegó la revancha de la mano del as de la rotación: Julio Urías.

Cada vez que se sube a la lomita luce con más confianza. Urías dejó atrás un inicio dubitativo de la temporada MLB 2022 y ya llegó a las 15 victorias tras la salida del 3 de septiembre de 2022. Julio ya está en el Top-5 de los mejores pitchers de la temporada en triunfos y efectividad.

Luego de confirmarse la gravedad de la lesión que sacó a Walker Buehler del resto de la temporada MLB 2022 y con un Clayton Kershaw y Tony Gonsolin con problemas físicos que los sacaron de los últimos juegos, Julio Urías asumió la posición de ser al as de la rotación de Los Angeles Dodgers.

A Urías le preguntaron si consideraba que debía ser el primer pitcher de la rotación de los Dodgers en Postemporada y tras la victoria del 3 de septiembre, Urías fue claro y contundente: “No, hay bastante talento. Mi enfoque no es eso ahorita. La temporada le queda un mes todavía entonces hay que enfocarnos. Hay tremendo talento como lo digo, aprendo de mis compañeros día tras día y siento que esa es la competencia sana. Obviamente que cada quien pone de su parte”.

Si nada extraño sucede, Los Angeles Dodgers terminará como el equipo con más victorias en la Liga Nacional de la MLB 2022, por lo que iniciaría en las series divisionales de la Postemporada. Por rendimiento, el as de la rotación estaría entre Julio Urías y Tony Gonsolin, pero la experiencia de Clayton Kershaw puede pesar. ¿Esto le preocupa al pitcher mexicano? El mensaje para el manager Dave Roberts y compañía fue más que claro.

“No, la verdad no es mi enfoque. Mi enfoque es salir y hacer mi trabajo, no importa que número sea de la rotación”, respondió Julio Urías cuando le preguntaron si era el as de la rotación de Los Angeles Dodgers.