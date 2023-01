Una de las mejores mancuernas de bateadores que tiene la Major League Baseball (MLB) es de propiedad de Los Angeles Angels, con el jardinero Mike Trout y el japonés Shohei Ohtani, quienes podrían convertirse en rivales en el próximo Clásico Mundial de Béisbol 2023.

Es verdad que en el comienzo del certamen de selecciones no hay chances de que Estados Unidos y Japón puedan enfrentarse, habiendo sólo dos instancias de que se vean las caras, en semifinales o la Gran Final del 21 de marzo, en Miami.

Ante tamaña posibilidad, Mike Trout, que será capitán del Team USA en el Clásico Mundial 2023, habló con el sitio oficial de MLB sobre la opción de chocar ante Ohtani, adelantando que ya conversó con el japonés y que espera poder enfrentarlo en el certamen.

Trout adelanta choque con Ohtani en Clásico Mundial 2023



"Hablando con Shohei sobre el equipo de Japón, trató de decirme que no cree que sea el mejor jugador del equipo", afirmó entre risas el jardinero, agregando que "no hay forma de que haya alguien mejor que Shohei. Pero él conoce a sus jugadores de béisbol. Espero con ansias ese enfrentamiento si llegamos allí y tenemos que enfrentarlos".

En ese sentido, Trout no dudó en señalar que Ohtani "es nasty", y advertir que "todas las personas con las que he hablado que lo enfrentan dicen que no quieren estar en la caja. Va a ser interesante y estoy deseando que llegue. Es uno de mis buenos amigos. Va a ser divertido".