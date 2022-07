Si bien Los Angeles Angels aseguraron que no tienen intención de desprenderse de su máxima estrella, reportes periodísticos apuntan hacia un posible y próximo fichaje.

New York Mets quiere dar el gran golpe al mercado en MLB 2022: Se 'compromete' con Shohei Ohtani

En seis días más, el martes 2 de agosto, es la fecha límite que tienen todos los equipos de la Major League Baseball (MLB) para realizar cambios en sus plantillas, de cara al cierre de la temporada 2022, y uno de los nombres que aparece en vitrina es el de Shohei Ohtani.

El bateador y lanzador japonés recién será agente libre tras la campaña 2023, pero tomando en cuenta que la próxima zafra deberá negociar con Los Angeles Angels, mediante arbitraje salarial, cuánto será su sueldo, hay un equipo que ha mostrado interés en ficharlo.

Si bien desde la franquicia de Anaheim han sido enfáticos en decir que "no tienen la más mínima intención de desprenderse" de Ohtani, el periodista Jim Bowden, del The Athletic, ha afirmado que New York Mets ha realizado las consultas para ir por su fichaje, en lo que sería un verdadero bombazo en MLB.

¿El golpe al mercado? Mets pregunta por Ohtani



Y la ligazón estaría en uno de los actuales directivos del cuadro de Queens, que es el gerente general Billy Eppler, quien fuera máximo directivo en Angels, entre 2015 y 2020, donde consiguió darle a Mike Trout el mayor contrato en la historia, pagándole $426 millones de dólares por 12 años.

Habrá que esperar una respuesta oficial por parte de Angels a la oferta de los Mets por Ohtani, quien sigue siendo su jugador más regular, con 19 cuadrangulares y una línea de bateo actual de .256/.346/.486, el segundo más alto del equipo, sumado a su .643 como lanzador.