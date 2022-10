New York Yankees, contra las cuerdas: Houston Astros blanquea a Aaron Judge y compañia

New York Yankees tendrá, desde estos momentos, que correr más desde atrás que nunca en la Major League Baseball (MLB), luego de una nueva derrota ante Houston Astros en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Los texanos se llevaron el tercer juego con un contundente 5-0, donde el excelente rendimiento de la parte baja de la alineación fue lo que terminó impulsando a los de Dusty Baker por sobre los de Aaron Boone, quienes quedaron al borde de la eliminación.

Fue un gran encuentro por parte de la parte baja de la alineación de los Astros, quienes gracias a las dos carreras impulsadas de tanto Chas McCormick como de Christian Vazquez sacaron la diferencia definitiva.

Yankees pierde, Astros al borde de la Serie Mundial

Fue justamente un desempeño insuficiente por parte de Gerrit Cole, un ex jugador de Houston, el cual permitió tres carreras limpias en una noche donde se esperaba que fuese el heroe. Pero no se le puede adjudicar el total de la derrota de New York.

La ofensiva estuvo totalmente apagada, con tan solo tres imparables logrados. Este domingo se jugarán su última oportunidad de poder quedarse dentro de los Playoffs de la MLB, o de ceder su lugar en la Serie Mundial a los Astros.