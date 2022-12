New York Yankees cumple con promesa realizada a Aaron Judge: Será el sucesor de Derek Jeter como 'capitán' para MLB 2023

Jornada de movimiento en New York Yankees, luego que en la presente jornada se hiciera oficial la renovación de contrato de su máxima figura Aaron Judge, por las próximas nueve temporadas de Major League Baseball (MLB).

Dos semanas después de que se diera a conocer la operación, que le dará al jardinero un salario de $360 millones de dólares, la institución cumplió con una de las promesas que se le realizó previo a la firma.

Fue así que el dueño de los Yankees, Hal Steinbrenner, no sólo presentó a Judge como reincorporación para MLB 2023, sino que además, le dieron el honor de ser el 16° capitán en la historia del equipo, siendo el sucesor de la leyenda Derek Jeter.

Yankees le cumple promesa a Aaron Judge



"El último mes, fue difícil imaginar a los Yankees de Nueva York sin Aaron. En una de las conversaciones que tuvimos hace dos semanas, en realidad le dije: 'En lo que a mí respecta, no eres un agente libre, en lo que a mí respecta, eres un yanqui, y tenemos que hacer todo lo que podamos para asegurarnos de que siga igual", manifestó el empresario.

Por su parte, tras ser condecorado como el nuevo capitán de los Yankees, Judge aseguró que "tener la oportunidad de serlo, no hace falta decir que es un honor increíble que no me tomo a la ligera. Poder continuar mi legado aquí con el uniforme a rayas en la mejor ciudad del mundo, la mejor ciudad del béisbol y en frente a los mejores fanáticos, es un honor increíble".