New York Yankees y New York Mets son los mejores equipos de MLB 2022 tras cuatro semanas

Han transcurrido las primeras cuatro semanas de la temporada 2022 en la Major League Baseball (MLB), y está sucediendo un hecho bastante particular, y es que los líderes de las Ligas Americana y Nacional son los dos cuadros de Nueva York: New York Yankees y New York Mets.

Con entre 20 y 21 partidos disputados por equipo en este mes de actividad, el mejor equipo de toda la competición es la franquicia de Queens, que en el Viejo Circuito registra un récord de 15 victorias y seis derrotas, dos triunfos más que su perseguidor, Los Angeles Dodgers.

Por su parte, los Yankees comandan la Liga Americana de MLB 2022, con un registro de 14 partidos ganados y seis perdidos, superando a Los Angeles Angels, que tienen igual número de triunfos, pero una caída más que los Bombarderos del Bronx. Todo lo descrito genera un hecho histórico.

Los mejores equipos de MLB 2022 tras cuatro semanas



Es que la última ocasión en la que ambos equipos de La Gran Manzana comandaron sus respectivas conferencias fue en la temporada 2006, donde los dos terminaron como líderes de sus zonas, con una marca igual para los dos de 97 triunfos y 65 derrotas.

Sin embargo, y para tomarlo como referencia histórica de cara a la continuidad de MLB 2022, ambos equipos tuvieron suerte dispar en la Postemporada; porque mientras los Yankees cayeron en la Serie Divisional contra Detroit Tigers, los Mets llegaron hasta la Serie de Campeonato, donde fueron vencidos por los campeones de esa ocasión, St. Louis Cardinals.