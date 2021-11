Corey Seager, ganador del MVP de la Serie Mundial 2020 con Los Angeles Dodgers, tenía en sus planes irse a New York Yankees, pero sorprendió a todos con esta firma millonaria.

La Agencia Libre de la Major League Baseball (MLB) no descansa un segundo y las bombas caen todos los días. Este lunes, la más reciente con una inesperada firma de una de las máximas figuras de Los Angeles Dodgers, que abandona la ciudad de las luces, pero no para llegar a los rumoreados New York Yankees.

El jugador en cuestión es el campocorto Corey Seager, quien pasó su carrera entera desde 2015 en los Dodgers, donde ganó el MVP de la Serie Mundial de 2020 y se hizo un nombre como uno de los shortstops de mejor nivel en la MLB, y que ahora a sus 27 años, deja la franquicia como ídolo absoluto.

Durante su increíble recorrido con Los Angeles, Seager ganó múltiples premios como el Novato del Año de la Liga Nacional en 2016, dos Bates de Plata y dos veces All-Star. Su saldo final es de 104 jonrones, 164 dobles y 364 carreras impulsadas en siete campañas. Pero ahora, llevará sus talentos a...

Corey Seager firma con Texas Rangers

Texas Rangers llegó a un acuerdo con Seager por 10 años y $325 millones de dólares, según Jeff Passan de ESPN. El contrato tiene varias cláusulas y beneficios, como un bonus al firmar de $5 millones y la cláusula que no permite ni el intercambio ni la salida del jugador.

De esta forma, los de la Liga Americana adquiere un activo de lujo para agregar a su activa agencia libre en los últimos dos días, donde ya se hicieron con Marcus Semien, Jon Gray y Kole Calhoun. En total gastaron $561.2M y se espera que puedan ayudar a mejorar la posición en la última campaña, cuando quedaron últimos en el Oeste de la AL, con récord de 60-102.