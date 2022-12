Mientras que la afición de New York Yankees esperaba la firma de Aaron Judge, los ‘Bombarderos del Bronx’ anunciaron una renovación polémica en la MLB.

Oficial: New York Yankees anunció una firma polémica por 4 años que no fue la de Aaron Judge

La vida te da sorpresas, sorpresas te da la…. Mientras que Los Angeles Dodgers, New York Mets y Philadelphia Philles anunciaban firmas importantes para la MLB 2023, New York Yankees sorprendió con una renovación polémica que no fue la de Aaron Judge.

‘El Juez’ se volvió tendencia en Twitter en 3, 2, 1… ¿Qué pasó? Era la pregunta del millón de dólares. Los memes sobre Judge no pararon de llegar tras la firma que anunciaron los Yankees el cinco de diciembre de 2022. Con el futuro de Aaron sin definirse, el equipo de New York decidió asegurar a una pieza directiva por cuatro años más.

Según Bob Nightengale, del portal USA Today Sports (Deportes Hoy), Aaron Judge tiene sobre la mesa una oferta de New York Yankees por ocho años y una valor entre $288 y $304 millones de dólares. Sin embargo, San Francisco Giants le ofrecería un contrato superior al ‘Juez’ de acuerdo al periodista anteriormente mencionado. Si esto llega a ser una realidad, la nueva firma de los ‘Bombarderos Bronx’ volvería a estar en el ojo del huracán.

Brian Cashman lleva 25 temporadas como gerente general de los Yankees (1998 a 2007, 2009 a 2012, 2015 y 2017 a 2022) y, a pesar que registra 14 títulos divisionales, seis campeonatos de la Liga Americana y cuatro anillos de campeón de la Serie Mundial, cada vez que el equipo de New York pierde se vuelve tendencia porque los ‘Bombarderos del Bronx’ no llegan al ‘Clásico de Otoño’ desde el 2009.

Oficial: Yankees anunció una firma polémica por 4 años que no fue la de Judge

New York Yankees decidió apostarle a la continuidad y mantener por cuatro años más al gerente general con mejor porcentaje de victorias .589 desde 1950 con al menos diez temporadas en las Grandes Ligas. Brian Cashman fue el protagonista de la firma polémica que no fue la de Aaron Judge.