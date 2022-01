Llevamos cinco semanas desde que se decretó el paro laboral en la Major League Baseball (MLB), y ha sido nulo el movimiento en la Agencia Libre, quedando en ascuas cuál será el futuro de uno de los jugadores más cotizados del mercado, el puertorriqueño Carlos Correa.

A diferencia de lo que ocurrió con el campocorto de pasado en Houston Astros, uno de los mejores en su posición como Corey Seager, sí logró firmar un multimillonario contrato, cuando logró un acuerdo por 10 temporadas con Texas Rangers, a cambio de $325 millones de dólares.

El tema es que si bien previo al lockout había rechazado opciones por $275 millones desde Detroit Tigers, la realidad es que hay cuadros como Los Angeles Dodgers y New York Yankees que están interesados en firmarlo, y que podrían convertirlo en un convenio muy especial.

Carlos Correa podría firmar un mejor contrato que Corey Seager



Es que según reveló el prestigioso periodista Ken Rosenthal, en su podcast para el medio The Athletic, el actual paro laboral no impedirá que el boricua firme el acuerdo que tanto ha pedido en la agencia libre, es decir, $341 millones de dólares por una década, aunque no se sabe dónde podría llegar.

Pero pase lo que pase, lo concreto es que, de conseguirlo, Correa se pondrá a la altura de su compatriota Francisco Lindor (US$341 millones por 10 años) y el dominicano Fernando Tatis Jr. (US$340 millones x 14 años), entre los mejores pagados de toda la MLB.