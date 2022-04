Hace exactamente dos semanas, el manager de Los Angeles Dodgers, Dave Roberts, hizo noticia al sacar a su lanzador estrella Clayton Kershaw, cuando se encaminaba a realizar un juego perfecto, generando polémica en el ambiente de la Major League Baseball (MLB) por su decisión.

De hecho, no era la primera vez que el estratega lo hacía, puesto que en 2016 lo realizó con Rich Hill, y pese a todas las críticas, en el partido del lunes de su equipo, ante Arizona Diamondbacks, quiso hacerlo con el diestro Walker Buehler durante la octava entrada.

Sin embargo, y a diferencia de lo ocurrido en las ocasiones anteriores, el lanzador de 27 años rechazó las instrucciones del manager de los Dodgers y pudo terminar el encuentro, teniendo como resultado el primer juego perfecto de su carrera en la MLB.

Roberts quiso hacerle a Buehler lo mismo que a Kershaw



En sus 108 lanzamientos realizados, el diestro retiró a 15 bateadores consecutivos, entre la cuarta y novena entrada, no concedió boletos, alcanzó a un toletero con un lanzamiento y abanicó a 10 antes de terminar su faena, siendo ovacionado por los fanáticos del equipo.

"Cuando sacas ocho entradas y sabes que nunca antes lo has hecho, es difícil no emocionarse con eso", admitió Buehler, quien cuando vio que Roberts tenía intención de sacarlo del juego, le dijo enfático que "no voy a salir del juego", lo que derivó en la victoria final por 4-0 de los Dodgers.