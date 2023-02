Yankees vs Giants y más: Los partidos inaugurales de la MLB 2023

La Major League Baseball (MLB) continúa su largo proceso por una de sus etapas más entretenidas: la temporada baja. La Agencia Libre ha tenido varias firmas importantes de equipo que apuntan a ser campeones de la Serie Mundial.

Falta poco menos de un mes para que los lanzadores y los receptores comiencen a ser llamados a los complejos de primavera de cada uno de los equipos, un signo de que la temporada regular está a punto de comenzar.

Y para aquellos despistados, Bolavip te trae los partidos que tendremos durante la primera jornada de las Grandes Ligas, la cual incluirá lo que hubiese sido una apertura monumental: ¿Se imaginan si Aaron Judge firmaba con los Giants y tenía que jugar ante los Yankees su primer juego del año?

La primera jornada de la MLB 2023

Son varios los vistosos enfrentamientos que tendremos durante la primera jornada del béisbol de las Grandes Ligas este 30 de marzo: no solo Giants ante Yankees destaca, sino que también tendremos un Phillies vs. Rangers y Blue Jays vs. Cardinals. Aquí la jornada completa, con horarios del este de Estados Unidos:

Atlanta Braves vs Washington Nationals (13:05)

San Francisco Giants vs New York Yankees (13:05)

Baltimore Orioles vs Boston Red Sox (14:10)

Milwaukee Brewers vs Chicago Cubs (14:20)

Detroit Tigers vs Tampa Bay Rays (15:10)

Philadelphia Phillies vs Texas Rangers (16:05)

Pittsburgh Pirates vs Cincinnati Reds (16:10)

Colorado Rockies vs San Diego Padres (16:10)

Toronto Blue Jays vs Saint Louis Cardinals (16:10)

Minnesota Twins vs Kansas City Royals (16:10)

New York Mets vs Miami Marlins (16:10)

Chicago White Sox vs Houston Astros (19:08)

Los Angeles Angels vs Oakland Athletics (22:07)

Arizona Diamondbacks vs Los Angeles Dodgers (22:10)

Cleveland Guardians vs Seattle Mariners (22:10)