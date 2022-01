Ser famoso no implica dejar de sentir admiración hacia otras personalidades. En el caso de Aroldis Chapman, lanzador en la Major League Baseball (MLB) con New York Yankees no es la excepción, pues no dudó en fotografiarse junto a Saúl 'Canelo' Álvarez.

El boxeador mexicano ha sido uno de los más importantes para su nación y el continente. De hecho, es considerado por muchos como uno de los mejores. Sus actuaciones en el ring han estado a la altura, y el serpentinero de los Yankees lo ha sabido apreciar.

El cubano se encontró con el mexicano en un evento público, dejando plasmado un momento único por medio de la fotografía, la cual subió en su perfil oficial en Instagram para dejar constancia del hecho.

Aroldis Chapman en números

En la temporada 2021 de la MLB, Aroldis Chapman dejó sobre la lomita 30 juegos salvados, 3.36 de efectividad, 97 abanicados y 1.31 de WHIP en 56.1 entradas lanzadas como cerrados de New York Yankees.