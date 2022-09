New York Yankees se apuntó a otra edició de los MLB Playoffs, por ello, su pitcheo no puede fallas. Repasa cuál sería la potencial rotación de abridores de los Mulos del Bronx.

New York Yankees ya piensa en los MLB Playoffs. De la mano de Aaron Judge espera ser competitivo en búsqueda de laSerie Mundial, aunque, también necesitarán una rotación de pitcheo sólida que respalde a la ofensiva del Bronx.

Los neoyorquinos han sido sólidos en la temporada regular desde hace varios años. Sin embargo, cuando llega el momento decisivo de la postemporada tropiezan, endeudándose cada vez más con la afición de cara a la obtención de otro título.

Cuando se trata de la novena más ganadora en la historia de Grandes Ligas, los fanáticos no perdonan. Si bien están allí y no siempre se puede ganar, lo cierto es que Yankees no consigue la gloria desde la zafra 2009, por ello, la paciencia comienza a agotarse.

La rotación de pitcheo de Yankees en Playoffs

Para concretar el tan ansiado anillo 28, la rotación de abridores de New York Yankees tiene que ser elegida sabiamente por Aaron Boone. Conoce cuál sería la potencial decisión que tomaría el estratega de los Mulos del Bronx.

Por más que hable acerca de él, Gerrit Cole sigue perfilado como el número 1 en Yankees. A él se le sumarían Néstor Cortés como segundo lanzador, Frankie Montás de tercero, dejando a Boone con una complicada decisión con respecto al cuarto pitcher: Luis Severino o Jameson Taillon.