Por qué George Springer no participa del All Star Game de la MLB 2022

Este martes 19 de julio se estará desarrollando el All-Star Game de la MLB 2022. Los rosters de la Liga Americana y la Liga Nacional se medirán en el Dodger Stadium. ¿Por qué George Springer no participa? ¿Cómo serán los rosters?

George Springer, el jardinero de Toronto Blue Jays, decidió no ser parte del próximo Juego de Estrellas para descansar su codo, según informó el periodista Kaitlyn McGrath de The Athletic.

El jugador ha sufrido molestias en el codo derecho desde mediados de junio. Si bien George Springer no necesitaba ir a la lista de lesionados, se perdió algunos juegos para recuperarse y ahora decidió tomarse un tiempo adicional fuera del juego All-Star para recuperar el 100% de salud.

Este es un movimiento que tiene sentido dado su historial anterior de lesiones y puedo ver por qué ha decidido descansar en lugar de participar en los eventos.

MLB All-Star Game: cómo son los rosters

LIGA AMERICANA

Titulares elegidos por los fans

C: Alejandro Kirk (TOR)

1B: Vladimir Guerrero Jr. (TOR)

2B: Jose Altuve (HOU)*

3B: Rafael Devers (BOS)

SS: Tim Anderson (CWS)

OF: Aaron Judge (NYY)

OF: Mike Trout (LAA)*

OF: Giancarlo Stanton (NYY)

BD: Shohei Ohtani (LAA)

Selección por su legado

BD: Miguel Cabrera (DET)

Reservas

C: José Treviño (NYY)

1B: Luis Arraez (MIN)

1B: Ty France (SEA)+

2B: Andrés Giménez (CLE) – comenzará en lugar de Altuve

2B: Santiago Espinal (TOR)+

3B: José Ramírez (CLE)

SS: Xander Bogaerts (BOS)

SS: Corey Seager (TEX)+

OF: Byron Buxton (MIN) – comenzará en lugar de Trout

OF: Kyle Tucker (HOU)

OF: George Springer (TOR)*

OF: Andrew Benintendi (KC)

OF: Julio Rodríguez (SEA)

BD: Yordan Alvarez (HOU)*

BD: J.D. Martinez (BOS)+

Lanzadores abridores

LZ: Shane McClanahan (TB)

LD: Justin Verlander (HOU)

LD: Alek Manoah (TOR)

LZ: Nestor Cortés (NYY)

LD: Gerrit Cole (NYY)

LD: Shohei Ohtani (LAA)

LD: Paul Blackburn (OAK)

LZ: Martín Pérez (TEX)

LZ: Framber Valdez (HOU)

Relevistas

LD: Clay Holmes (NYY)

LD: Emmanuel Clase (CLE)

LD: Jorge López (BAL)

LZ: Gregory Soto (DET)

LD: Liam Hendriks (CWS)+

LD: Jordan Romano (TOR)+

LIGA NACIONAL

Titulares elegidos por los fanáticos

C: Willson Contreras (CHC)

1B: Paul Goldschmidt (STL)

2B: Jazz Chisholm Jr. (MIA)*

3B: Manny Machado (SD)

SS: Trea Turner (LAD)

OF: Ronald Acuña Jr. (ATL)

OF: Joc Pederson (SF)

OF: Mookie Betts (LAD)

BD: Bryce Harper (PHI)*

Selección por su legado

1B: Albert Pujols (STL)

Reservas

C: Travis d’Arnaud (ATL)

1B: Pete Alonso (NYM)

1B: C.J. Cron (COL)

1B: Freddie Freeman (LAD)+

2B: Jeff McNeil (NYM) – comenzará en lugar de Chisholm

2B: Jake Cronenworth (SD)+

3B: Nolan Arenado (STL)*

3B: Austin Riley (ATL)+

SS: Dansby Swanson (ATL)

OF: Kyle Schwarber (PHI)

OF: Starling Marte (NYM)

OF: Ian Happ (CHC)

OF: Juan Soto (WSH)

BD: William Contreras (ATL) – comenzará en lugar de Harper

BD: Garrett Cooper (MIA)+

Lanzadores abridores

LD: Sandy Alcantara (MIA)

LD: Corbin Burnes (MIL)

LD: Joe Musgrove (SD)

LZ: Max Fried (ATL)

LD: Tony Gonsolin (LAD)

LD: Luis Castillo (CIN)

LZ: Clayton Kershaw (LAD)

LZ: Carlos Rodón (SF)*

LZ: Tyler Anderson (LAD)+

Relevistas

LZ: Josh Hader (MIL)*

LD: Edwin Díaz (NYM)

LD: Ryan Helsley (STL)

LD: David Bednar (PIT)

LZ: Joe Mantiply (ARI)

LD: Devin Williams (MIL)+

