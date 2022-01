Los Angeles Galaxy puso la primera marcha en la pretemporada que pondrá a los jugadores en condición física para la campaña MLS 2022 y en el primer día de entrenamientos Javier Chicharito Hernández y Julián Araujo fueron protagonistas de una divertida anécdota que pudo terminar en una acción peligrosa contra el delantero mexicano.

Con tres temporadas en la MLS y tan solo 20 años, Araujo se ha consolidado como uno de los jugadores mexicanos con mayor proyección. Incluso, equipos grandes de Europa ya empezaron a preguntar por Julián, uno de los compañeros más cercanos a Chicharito Hernández en el Galaxy.

La historia entre Chicharito y Julián Araujo empieza a tener cada vez más cosas en común porque Chivas, de Guadalajara, equipo en el que debutó el máximo goleador en la historia del Tri, estaría interesado en firmar al lateral derecho de Los Angeles Galaxy.

Luego de aclarar si dejaría de ser compañero de Javier Hernández para llegar a Chivas, Julián Araujo fue protagonista de una divertida anécdota que, por fortuna, no terminó en una acción peligrosa en contra del delantero mexicano. ¡Casi queman a Chicharito!

Chicharito señaló a Julián Araujo de una acción peligrosa en su contra

“Ese tipo de allá me hizo esto a mí”, afirmó Javier Chicharito Hernández en un video que publicó en Instagram señalando que Julián Araujo le derramó un café sobre la pantaloneta y las medías. ¿Estaba caliente? Por fortuna, no, pero… No hay dudas que fue una acción peligrosa.