Los últimos meses de Javier Chicharito Hernández fueron muy agitados, pues luego de su mejor temporada goleadora en Major League Soccer (MLS), siendo elegido por Los Angeles Galaxy como su Jugador Más Valioso, participó de la mediática Kings League en España.

En esta liga de fútbol 7, el mexicano fue parte del equipo Porcinos FC, propiedad del streamer Ibai Llanos, y tras ello, comenzó sus trabajos de preparación para la próxima campaña en Estados Unidos.

Si bien 2023 es su último año bajo contrato con LA Galaxy, Chicharito tiene muy claro que su futuro futbolístico está en la MLS, y así lo manifestó en una transmisión vía Twitch, donde expresó cuál es su deseo para el corto plazo.

Chicharito y sus próximos pasos en MLS



"Yo tengo nada más este año de contrato, me encantaría quedarme aquí por más tiempo, me fascinaría, pero ya saben que en el futbol las decisiones no siempre dependen de uno", expresó el azteca, agregando que "el Plan A es quedarme aquí en Los Ángeles, extender mi contrato y quedarme con el mejor equipo y la mejor organización de la MLS".

Cabe señalar que en sus tres temporadas jugando en MLS, Hernández ha cosechado 37 goles y cuatro asistencias en 65 partidos disputados con LA Galaxy, siendo goleador del equipo en 2021 y 2022.