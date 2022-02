Concachampions 2022: New York City FC y cómo llegan los equipos de MLS al torneo de Concacaf

Este martes 15 de febrero comienza oficialmente la edición 2022 de la Concacaf Champions League, la cual entregará un cupo directo para el próximo Mundial de Clubes, en sede por definirse, y donde cinco equipos de la Major League Soccer (MLS) buscarán acabar con la supremacía mexicana en este certamen.

El primer equipo de la liga estadounidense que verá acción en el torneo subcontinental es el actual campeón del torneo local, New York City FC, quien contará todavía con su máximo goleador Valentín Castellanos, y que se enfrentará al equipo costarricense de Santos Guápiles, en el Estadio Nacional de San José, desde las 8:00 PM (hora del Este).

El segundo cuadro de la MLS que jugará la Concachampions es Montreal Impact, cuadro canadiense que llega a esta competición representando a su país luego de ganar el título en 2021, tras superar a Toronto FC. Su rival será Santos Laguna, y el partido se jugará el mismo 15 de febrero, desde las 10:00 PM ET, en el Estadio Corona de Torreón.

Los equipos de MLS en Concachampions 2022



En los días siguientes, jugarán el resto de los participantes. Es el caso de Colorado Rapids, equipo mejor clasificado de la Conferencia Oeste, quien visitará al Comunicaciones guatemalteco, en el Estadio Doroteo Guamuch Flores, el jueves 17 desde las 7:00 PM ET.

En la misma jornada, estará en cancha el equipo designado por la Federación de Estados Unidos para representar al equipo por cupo de la US Open Cup, que no se disputó en 2021, como es Seattle Sounders, quien debutará en suelo hondureño, enfrentando al Motagua, en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula (10:00 PM ET).

Finalmente, este viernes 18 de febrero hará su estreno el último ganador del trofeo Supporters' Shield, New England Revolution, quienes liderados por el Jugador Más Valioso de la pasada temporada, el español Carles Gil, quien jugará en el Gillette Stadium "como visitante" contra Cavaly de Haití, último campeón del Caribe, a partir de las 5:30 PM ET.