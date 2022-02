Durante una temporada y media, entre agosto del 2019 y noviembre de 2020, el delantero argentino Cristian Pavón defendió los colores de Los Angeles Galaxy, siendo una importante figura en la Major League Soccer (MLS), y compañero de ataque del mexicano Javier Chicharito Hernández. Tras ello, regresó a Boca Juniors.

Si bien pudo volver a jugar en el equipo xeneize, la intención del atacante oriundo de Córdoba era continuar en la liga de Estados Unidos, y todo parecía estar encaminado a su permanencia; sin embargo, nada de ello ocurrió y Kichan continuó su carrera en Argentina.

Pues bien, ha pasado mucho tiempo sin saber el motivo por el cual finalmente Pavón no regresó a LA Galaxy y la MLS, hasta ahora, porque el vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, admitió en diálogo con ESPN que había un acuerdo listo, pero que no se concretó.

El motivo por el que Pavón no volvió a LA Galaxy



"Con Los Angeles Galaxy nos pusimos de acuerdo y después el equipo de Estados Unidos dijo ‘No seguimos adelante por la denuncia que tiene el chico’ (acusación por abuso sexual), así que ahí no tiene nada que ver con la plata, ya se había terminado la negociación", aseguró el directivo azul y oro.

Sin embargo, el representante de Pavón, Fernando Hidalgo, aseguró en diálogo con Radio La Red que "fue una negociación en la cual Boca no aceptó la oferta que recibió (del LA Galaxy) y no se pusieron de acuerdo, pero no por la denuncia", y agregó que "se rechazaron dos ofertas que llegaron después de que se inició la causa. No es que el Galaxy salió corriendo".