Es el final de una era en la Major League Soccer (MLS) y sólo faltaba la oficialización. Portland Timbers comunicó en sus redes sociales la salida del mediocampista argentino Diego Valeri, luego de nueve temporadas, quien ya fue presentado como incorporación de Lanús, en su país natal.

En el anuncio de la institución, donde se le califica como "leyenda y maestro", señala que tanto la institución como el jugador "acordaron mutuamente la transferencia a su equipo de infancia", donde además se acordó la realización de un partido amistoso en 2023 y su paso a embajador del equipo, cuando se retire del fútbol.

El dueño de los Timbers, Merritt Paulson, aseguró que "no creo que haya habido una firma de Jugador Designado más impactante en la historia de la MLS que Diego Valeri", agregando que "si bien un capítulo termina hoy, este no es el final de Diego Valeri en Portland, y no puedo esperar a que los fanáticos tengan la oportunidad de honrarlo en persona".

Diego Valeri se despide de Portland Timbers



Luego de llegar en el 2013 a la franquicia de Oregon, el nacido en Valentín Alsina anotó 100 goles y 104 asistencias en 306 apariciones (265 como titular), en todas las competencias, siendo además el líder del equipo en goles (86) y asistencias (91) en temporada regular.

"Diego Valeri es sinónimo de fútbol de Portland. Agradecemos a Diego por sus numerosas contribuciones a lo largo de los años, así como por su incansable compromiso con el club, y sabemos que tendrá éxito en todos sus proyectos futuros, sin importar a dónde lo lleven", sentenció el gerente general de Timbers, Gavin Wilkinson.