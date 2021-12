Los jugadores mexicanos no continuarán en la institución de California, tras la decisión del estratega argentino, a diferencia de Chofis López

Horas de definiciones en varios equipos de la Major League Soccer (MLS), donde se definen los jugadores que seguirán y los que partirán, tal es el caso de San Jose Earthquakes, donde su entrenador, el argentino Matías Almeyda, decidió sacar del equipo a dos ex jugadores de Chivas de Guadalajara.

Días después de que la franquicia de California confirmara la extensión del vínculo del mexicano Javier Eduardo Chofis López, la institución confirmó que nueve futbolistas no serán tomados en cuenta para la temporada 2022, otros dos aztecas partirán de Estados Unidos.

El primero de ellos es el delantero Carlos Fierro, quien deja San Jose Earthquakes luego de tres temporadas, tras pasos anteriores por Chivas, Cruz Azul y Morelia; en su paso por la MLS, disputó un total de 51 partidos, anotando cinco goles y realizando seis asistencias.

Dos ex Chivas cortados por Almeyda en SJ Earthquakes



El atacante integra una lista en la cual también aparecen los argentinos Daniel Vega, Luciano Abecasis y Andrés Ríos, además del portero Matt Bersano, los defensores Jacob Akanyirige y Paul Marie, el salvadoreño Eric Calvillo más el delantero Thomas Williamson.

Quien no aparece en esta lista es el defensor mexicano Oswaldo Alanís, pero no seguirá en SJ Earthquakes tras cumplir con sus dos años de contrato y al no renovarse el vínculo, deberá regresar a Chivas; el central disputó 39 encuentros anotando cuatro tantos.