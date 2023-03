Nada empezó como quería Javier Chicharito Hernández en la temporada MLS 2023. Cuando era la principal imagen para promocionar el clásico de ‘El Tráfico’ contra Los Angeles FC de Carlos Vela por la primera fecha, se postergó el partido y apareció una lesión que lo tendrá varias semanas por fuera de las canchas. Y eso no es todo, el DT de Los Angeles Galaxy se molestó con el mexicano.

Chicharito Hernández venía de una temporada en la que se pudo consolidar como el goleador del Galaxy al anotar 18 goles, pero durante un entrenamiento en la pretemporada se resintió de una lesión en el tendón de la corva de la pierna derecha. El delantero mexicano reveló los detalles de lo que tiene.

En la era donde nuevas redes sociales como Twitch han acercado a los jugadores con sus aficionados, una inocente respuesta de Javier Hernández generó las molestias del entrenador de Los Angeles Galaxy, Greg Vanney. ¿El motivo? El máximo goleador de la Selección México reveló en cuánto tiempo estaría de vuelta en la MLS.

El Galaxy debuta contra FC Dallas el sábado 3 de marzo a las 20:30 ET, se aplazó la primera fecha vs. LAFC, y un usuario de Twitch le preguntó a Chicharito Hernández si viajaría con el equipo. “¿Voy a jugar en Dallas? No, no voy a jugar, me estoy recuperando también de mi lesión. Voy a estar entre 2 a 5 semanas más de lesión porque tenemos que tener mucho cuidado para evitar recaídas”, dijo el delantero mexicano.

El DT de Chicharito se molestó con el mexicano por revelar su lesión

Bajo la premisa que cualquier detalle que le des a tu rival puede ser utilizado en tu contra, Greg Vanney, entrenador de Los Angeles Galaxy, se molestó porque Javier Chicharito Hernández reveló en cuánto tiempo regresaría a las canchas. Incluso, el DT hasta se animó a decir en rueda de prensa que el periodo de incapacidad que dio el delantero mexicano “es extenso”.