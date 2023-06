La novela del próximo equipo de Lionel Messi está a punto de llegar a su final y cuando se hablaban de muchos millones de dólares en Arabia Saudita, David Beckham, Inter Miami y la MLS están a punto de dar un golpe sobre la mesa y firmar al capitán de la Selección Argentina. Solo hay un equipo que se puede interponer en su camino.

Luego de un paso por el PSG en el que se despidió con el título de la Ligue 1 2022-23, el diario fránces L’Equipe despidió a Leo Messi con la noticia que se podría dar la llegada del argentino al Inter Miami de Beckham para luego concretar un préstamo al Barcelona.

Aparentemente, no estaban tan equivocados. Según información del periodista Felipe Cárdenas durante una entrevista con el canal TyC Sports, Inter Miami decidió reservar la camiseta número 10 para Lionel Messi y la oferta que la haría el equipo cuyo uno de los dueños es David Beckham estaría en los $40 millones de dólares por año. Desde Argentina apoyaron esta información.

Hernán Castillo, periodista de la emisora Radio Continental, fue contundente sobre el próximo equipo de Leo Messi: “Ya no más reuniones, Inter Miami será su equipo“. Ahora, llegó el momento que la MLS confirmara la noticia bomba con un gran asterisco.

La MLS confirmó el único equipo que puede impedir la llegada de Messi al Inter Miami

Según informó el portal The Athletic, fuentes le dijeron que la MLS y Apple han discutido ofrecerle a Lionel Messi parte de las ganancias que lleguen por los nuevos suscriptores del paquete de transmisión MLS Season Pass. ¡Ahí no para la información! “Major League Soccer e Inter Miami están consolidando detalles sobre el posible fichaje de Lionel Messi. Una fuente informada sobre las discusiones de la liga dijo que a los ejecutivos de la MLS se les dijo que la decisión de Messi está entre Inter Miami o Barcelona“, publicó The Athletic. Solo el Barça puede impedir que Leo juegue en el equipo de David Beckham en Estados Unidos.