Una de las derrotas más decepcionantes de la carrera de Chris Paul, supone que luego, en caliente, podría tomar una decisión apresurada. Phoenix Suns cayó en el séptimo juego de las Semifinales de la Conferencia Oeste ante Dallas Mavericks y quedó fuera de los NBA Playoffs 2022.

La paliza que Luka Doncic y compañía le propinaron a la franquicia de Arizona por 123 a 90 realmente no hace justicia a lo que fue una temporada regular increíble para los Suns, que fueron el mejor equipo de la NBA. Pero perder en postemporada tras semejante campaña, duele y mucho.

Devin Booker todavía tiene apenas 25 años y podrá volver a intentar llegar y ganar las Finales. Pero para Paul, ¿Cuántas de estas chances le quedaban? Tras llegar a la final y caer ante Milwaukee Bucks en 2020, parecía que este era finalmente el año en que lo ganaría todo.

Con esto en mente, le preguntaron en la conferencia de prensa post partido si sintió que esta postemporada fue una oportunidad perdida. El base respondió y además aclaró si tiene intenciones de retirarse tras quedar eliminado de los Playoffs.

Chris Paul y su futuro en la NBA

"Para nada (sobre si fue una oportunidad perdida). Dijeron eso el año pasado, probablemente también en 2008. Si juegas lo suficiente y no ganas, cada vez que pierdas dirán que fue tu mejor chance... Estaremos aquí el próximo año, te puedo decir eso. No me retiraré mañana. Gracias a dios. Con suerte, estaré sano, volveré, pero seguiré jugando", dijo CP3, que aunque no dijo explícitamente que seguirá en Phoenix, tiene contrato vigente... ¿Intentará atraerlo su amigo LeBron James a Los Angeles Lakers?