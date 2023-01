Dentro de una campaña de Brooklyn Nets en la National Basketball Association (NBA), con Kevin Durant y Kyrie Irving como principales estandartes, ha pasado más que desapercibido el aporte que ha entregado el australiano Ben Simmons.

En su vuelta a la actividad, tras no participar de la campaña anterior por problemas en su espalda y de salud mental, sumado su traspaso desde Philadelphia 76ers, el base de 26 años está sumando los peores números de su carrera, con promedios de 7.5 puntos, 6.7 rebotes y 6.4 asistencias.

Lo anterior, sumado a su actitud en el juego de Nets ante Phoenix Suns, del pasado 20 de enero, donde fue expulsado por insultar a un árbitro, provocaron una durísima crítica de Stephen A. Smith, polémico periodista de ESPN, quien se lanzó con todo.

La dura crítica de Stephen A. Smith a Simmons



En el programa NBA Countdown, no dudó en afirmar que "Ben Simmons, es una situación triste. Y no lo digo literalmente, porque obviamente no lo está haciendo, pero uno diría que está robando dinero", a lo que el ex jugador NBA, Jalen Rose, se sumó, agregando que "él está robando dinero. Pasamontañas y guantes, de hecho".

En la actualidad, Ben Simmons está percibiendo de Brooklyn Nets un salario de $35 millones de dólares, el cual aumentará a $37 millones la próxima temporada NBA, y a $40 millones en 2024-25, previo a entrar a la agencia libre.