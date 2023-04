La Barba no solo tuvo calificativos para la drástica decisión arbitral que sufrió en el juego 3 ante Brooklyn Nets, sino que dejó entrever que Royce O'Neale, víctima de la falta, habría simulado la acción.

Philadelphia 76ers tomó ventaja de 3-0 en su serie ante Brooklyn Nets, por la primera ronda de NBA Playoffs 2023, en un partido que estuvo muy caliente, prueba de ello fue lo que le ocurrió al escolta James Harden.

En un encuentro marcado por la polémica decisión arbitral de no expulsar a Joel Embiid, por golpear en la entrepierna a Nic Claxton, La Barba terminó yéndose a las duchas por otra discutible medida, en el tercer cuarto.

Restando menos de 15 segundos para el final de ese período, Harden pasa a llevar al defensor Royce O'Neale, quien cae al suelo, lo que de inmediato fue cobrado como falta ofensiva, y tras la revisión de la acción, los árbitros decidieron expulsarlo por primera vez en su carrera NBA.

La queja de Harden tras ser expulsado



Luego del encuentro, el escolta calificó la medida como "inaceptable", agregando que "no estoy etiquetado como un jugador sucio, y no lo golpeé en un área privada. Alguien te cubre así a la defensiva, esa es una reacción natural del baloncesto".

En esa línea, Harden dejó entrever que a O'Neale "no lo golpeé lo suficientemente fuerte como para que se cayera así. Pero para un 2 flagrante, es inaceptable. Este es un juego de playoffs. Hemos visto en la NBA cosas que son mucho peores de lo que fue esa jugada. Honestamente, no pensé que fuera una falta mía. Pero eso es inaceptable. No puede suceder".