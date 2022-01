Un verdadero escándalo se produjo en el duelo que Brooklyn Nets derrotó de visita a Washington Wizards por 119-118, en la jornada de miércoles en National Basketball Association (NBA), y no fue protagonizado por Kyrie Irving o James Harden, sino por un asistente.

El hecho ocurrió faltando 5:43 minutos para finalizar el último cuarto, con balón en posesión del cuadro capitalino, donde Bradley Beal abrió hacia la izquierda para Spencer Dinwiddie, quien de inmediato buscó a Kyle Kuzma que estaba sólo en la esquina.

El tema es que ese último pase fue interceptado, desde fuera de la cancha, por un asistente del entrenador de Nets, Steve Nash, quien sin asco metió la mano para desviar el balón y que el balón lo recuperara su equipo, sin que los árbitros se dieran cuenta de la acción.

La trampa del asistente de Nets a Washington Wizards



El protagonista del escándalo es David Vanterpool, ex jugador NBA, con paso por la Euroliga y que trabajó en equipos como Portland Trail Blazers o Minnesota Timberwolves, cuyo actuar no fue visto por el equipo de oficiales, comandado por Ben Taylor, quien señaló que no tenían forma alguna de revisarlo en el momento.

Tras el acontecimiento, Kuzma se refirió en conferencia de prensa y manifestó que "¡Esto es una mierda! Los entrenadores no deberían poder levantarse. Todos estaban de pie, incluido Steve Nash, que bloqueaba la vista del árbitro"; mas la realidad es que la NBA no se ha pronunciado al respecto.