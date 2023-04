El camino que lleva a Los Angeles Lakers con destino a los Playoffs de la NBA 2023 tiene como mínimo una escala más. LeBron James y compañía no lograron la clasificación directa y ya tienen rival confirmado para el Torneo Play-In. Y empezaron con el pie derecho, ya que el contrincante perdió a un jugador estelar en la temporada 2022-23.

Los Lakers vencieron 128 a 117 a Utah Jazz y terminaron en la séptima posición de la Conferencia Oeste, por lo que enfrentarán a Minnesota Timberwolves el martes 11 de abril a las 22:00 ET en el estadio Crypto.com Arena. Ya hay un jugador confirmado que no podrá defender a LeBron y compañía en este duelo del Play-In.

Quien gane el duelo Los Angeles Lakers vs. Timberwolves clasificará como el séptimo equipo de la Conferencia Oeste y enfrentará a Memphis Grizzlies en la primera ronda de los Playoffs de la NBA 2023 a partir del 15 de abril. El equipo que pierda espera al ganador del duelo New Orleans Pelicans vs. Oklahoma City Thunder para definir en un juego quién clasifica en la octava posición y juega contra Denver Nuggets en la Postemporada.

Mientras que los Lakers llegan con un LeBron James que viene de anotar 36 puntos con 8 triples en el último partido de la temporada regular 2022-23, Minnesota Timberwolves enfrentará al equipo californiano luego del escándalo de Rudy Gobert golpeando a un compañero y con una baja confirmada para el juego del Torneo Play-In de la NBA 2023.

El jugador estelar que Timberwolves perdió antes de enfrentar a Lakers

Según informó Adrian Wojnarowski, periodista de ESPN, Jaden McDaniels se fracturó la mano derecha al golpear una pared camino al vestuario en la jornada NBA del 9 de abril de 2023 y será el primer jugador estelar que Minnesota Timberwolves perdió para el partido contra Los Angeles Lakers que da un cupo a los Playoffs. Buenas noticias para LeBron James y compañía, ya que el ala-pívot es uno de los seis jugadores de toda la liga que defendió al menos 1.000 veces a un All-Star de la temporada 2022-23.