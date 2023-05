Según el reporte oficial de lesionados de la NBA, una estrella de Golden State Warriors sufrió una fractura y es duda para el Juego 6 vs. Los Angeles Lakers de Playoffs 2023. ¡Buenas noticias para LeBron James!

Buenas noticias para LeBron: Estrella de Warriors sufrió una fractura y es duda para el Juego 6 vs. Lakers

Cuando parecía que Golden State Warriors podía encontrar su momento en la serie contra Los Angeles Lakers de los NBA Playoffs 2023 tras la victoria en el quinto partido, una estrella del equipo sufrió una fractura y es duda para el Juego 6. ¡Buenas noticias para LeBron James!

Bajo la premisa que, podrías llegar a jugar contra un equipo de los Warriors que no tiene a una de sus estrellas disponibles o que en el mejor de los escenarios no está al 100 por ciento, esta novedad sobre una figura de Golden State le cae como anillo al dedo a LeBron y Lakers para eliminar a Stephen Curry y compañía en el Juego 6 del próximo viernes 12 de mayo a las 22:00 ET.

No por nada fue el segundo mejor jugador en las Finales NBA 2022 para que Golden State Warriors gritara campeón. En la derrota de Los Angeles Lakers por 106 a 121, el protagonista de esta historia fue el jugador de los Dubs con más puntos (25) por detrás de las 27 unidades de Steph Curry. ¿Lo pierden por lesión?

Mientras que el mundo de la NBA estaba pendiente sobre qué decía la lista de lesionados de los Lakers por el duro golpe que sufrió Anthony Davis, aparece como probable, la sorpresa la dieron los Warriors al incluir a una estrella titular de su equipo en estado “cuestionable”.

Figura de Warriors sufrió una fractura y es duda para el Juego 6 vs. Lakers

Según el primer reporte oficial de lesionados de la NBA para el Juego 6 Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers de los Playoffs 2023, Andrew Wiggins sufrió una fractura en el cartílago costal izquierdo, es en el área de la caja torácica, y está como “cuestionable” para el sexto partido. Aunque Kevon Looney jugó con esta lesión en las Finales de 2019, no deja de ser una mala noticia para Stephen Curry y una buena novedad para LeBron James.