No es Warriors: El equipo que le quitaría a Lakers a Chris Paul como refuerzo para LeBron y compañía

¡Boom! Explotó la bomba de la llegada de Bradley Beal a Phoenix Suns para formar un súper equipo en la NBA con Kevin Durant y Devin Booker. Ahora, la Conferencia Oeste se le puso aún más difícil a Los Angeles Lakers y con un nombre como el de Chris Paul que podría estar disponible, todo parecería indicar que irían por el base estrella como refuerzo para LeBron James y compañía. Pero…

Siempre hay un pero. Considerado como uno de los amigos más cercanos de LeBron, CP3 es el padrino del hijo mayor de James, Paul haría parte del Plan A del equipo de Los Ángeles. Marc Stein, del portal ‘The Stein Line (Línea)’, sostuvo que la prioridad de la franquizia púrpura y dorada es mantener a Austin Reaves y Rui Hachimura, y firmar a Chris Paul.

Paul hizo parte del intercambio de Phoenix Suns por Bradley Beal y terminó en Washington Wizards. Con un contrato vigente por dos años y US$60.8 millones, $15.8 son garantizados, CP3 deberá llegar a un acuerdo buyout (rescindir dinero para llegar a la agencia libre) si quiere firmar con Los Angeles Lakers. ¿El motivo? Bolavip te lo cuenta.

El equipo que le quitaría a Lakers a Chris Paul como refuerzo para LeBron

Según publicó el portal ‘Los Angeles Times’, Los Angeles Lakers solo quiere firmar a Chris Paul mediante un contrato mínimo veterano. Se empiezan a complicar las cosas para LeBron James y compañía, sobre todo cuando apareció un equipo contendiente en la Conferencia Oeste, que no es Golden State Warriors, e iría por la firma del 12 veces All-Star.

“Creo que muchas personas que he notado han llegado a la conclusión de que serán los Lakers, un equipo en el que se le negó jugar hace una década, para jugar junto a LeBron James, su viejo amigo. Pero a partir de las conversaciones que he tenido, no creo que eso deba asumirse. Creo que los L.A. Clippers son un fuerte candidato e iría tan lejos como para decir que pueden tener la ventaja aquí para tratar de conseguir a Chris Paul si se convierte en agente libre”, dijo Brian Windhorst, de ESPN, en el programa ‘First Take’ (Primera Toma).