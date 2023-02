Un nuevo escándalo sacude al ambiente de la National Basketball Association (NBA), tras conocer que un campeón con Milwaukee Bucks en la temporada 2020-21, fue detenido por violencia intrafamiliar.

Según dio a conocer la agencia Associated Press, el jugador que hoy está en la Agencia Libre, tras ser liberado por Minnesota Timberwolves, fue arrestado en San Antonio tras golpear varias veces a su novia.

La información señala que Bryn Forbes, base de 29 años, con siete campañas NBA de experiencia y que ganó el título junto a Giannis Antetokounmpo en 2021, se encuentra en el centro penitenciario de Bexar County, bajo cargos de asalto con lesión corporal y delito menor.

¿Quién es el jugador NBA arrestado por violencia doméstica?



El reporte indica que el ex armador de Denver Nuggets y San Antonio Spurs sigue detenido, y que no tiene abogado propio, sumado a que no se ha decretado la fianza que deba pagar para quedar en libertad.

Producto de esta situación, es muy poco probable que Forbes vuelva a jugar, al menos esta temporada, en la NBA, tomando en cuenta la forma en que toma la competición este tipo de situaciones.