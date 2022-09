Conversaciones y discusiones hay muchas alrededor de la National Basketball Association (NBA). Ninguna es tan frecuente como la pelea por el puesto de mejor jugador de la historia o GOAT. LeBron James y Michael Jordan suelen ser los protagonistas.

Sin embargo, su excompañero en Miami Heat, el ya retirado Chris Bosh, lo llevó más allá. Para él, James ya tiene ese título en sus manos, por lo que se concentró en otra pregunta. ¿Qué se debe hacer para sacarle el trono a El Rey?

Sin dudas, si hay alguien capaz de responder eso, es uno de sus mejores compañeros. Bosh perteneció a un trío exitosísimo junto a LeBron y Dwyane Wade que ganó dos anillos en cuatro Finales de la NBA disputadas. Chris respondió a la pregunta de qué opina del pico de más de 17 años en la carrera de James en el pódcast de Matt Barnes.

Chris Bosh sobre LeBron James como GOAT

"Todos tenemos nuestros sueños de cómo serán nuestras carreras, y verlo hacerlo realmente, creo que primero, no lo apreciaremos hasta que deje de jugar. Y será una norma peligrosa para cualquier otro jugador que quiera ser el GOAT. Tendrías que tener 18 años de prime (pico de carrera), vamos hermano", expresó.

"Mirando mi carrera. Muy buena y larga. Pero en cuanto a Playoffs, había ido dos veces antes de llegar a Miami y ahí los cuatro años consecutivos y eso fue todo. Él ha estado en la postemporada consistentemente, no tiene veranos largos. Se ha perdido los Playoffs dos veces con los Lakers nada más. Poder jugar a ese nivel por tanto tiempo es increíble", concluyó en ALL THE SMOKE.