La temporada NBA 2022-23 los tuvo como uno de los peores equipos de toda la liga con una marca de dos victorias y 10 derrotas el 11 de noviembre de 2022, pero... Los Angeles Lakers recompuso el camino y ahora van por un cupo a los Playoffs en un juego del Torneo Play-In contra Minnesota Timberwolves. Hay novedades al respecto con la lista de lesionados que incluyó a LeBron James y Anthony Davis.

Davis y las lesiones volvieron a escribir un capítulo en la temporada 2022-23. El compañero estelar de LeBron se perdió 26 partidos por lesión, solo jugó en una ocasión cuando hubo juegos en días consecutivos y arrastra una molestia en el pie derecho. ¿Llega para el duelo contra Timberwolves?

Una lesión en el tendón del pie derecho de LeBron James puso a sufrir a la hinchada de Los Angeles Lakers con un probable no regreso para poder clasificar a los Playoffs de la NBA 2023. Sin embargo, ‘El Rey’ hizo caso omiso del consejo de dos doctores sobre tener que operarse y volvió en tiempo récord para que el equipo californiano juegue el Play-In. Tiene dos posibilidades de estar en la Postemporada.

Si Lakers le gana a Minnesota Timberwolves el martes 11 de abril de 2023 a partir de las 22:00 ET, clasificará a los Playoffs y enfrentará a Memphis Grizzlies en primera ronda. En el caso que LeBron y compañía pierdan deberán esperar al ganador del juego New Orleans Pelicans vs. Oklahoma City Thunder para disputar el último cupo a la Postemporada NBA 2023. La buena nueva es que no hay ningún jugador descartado para el partido contra los Wolves, pero si aparecieron tanto James como Anthony Davis en la lista de lesionados.

La lista de lesionados de Lakers para el partido contra Timberwolves del Play-In

Según el reporte de lesionados oficial de la NBA que se va actualizando cada 30 minutos, Los Angeles Lakers informó que LeBron James, Anthony Davis y D’Angelo Russell aparecen como probables para el partido contra Minnesota Timberwolves del Torneo Play-In de la NBA 2023. ¿Los motivos? Bron y D-Lo tienen dolor en el pie derecho e izquierdo, respectivamente, mientras que ‘La Ceja’ tiene una lesión por estrés en el pie derecho. Por su parte, los Wolves ya descartaron a dos jugadores importantes del equipo por lesión y suspensión.