La grandeza y el legado que Michael Jordan dejó en la NBA tras 15 temporadas, seis campeonatos, el mismo número de premios MVP en Finales y 10 títulos de anotación, entre otros logros, fue capaz de vencer los resentimientos de Scottie Pippen para ser incluido en el mejor quinteto de la historia según el exChicago Bulls.

Pippen dejó atrás los ataques a Jordan que llevaron a decir que su excompañero en los famosos Bulls de los 90’s arruinó el baloncesto. ¿Se viene una reconciliación? Mientras ese misterio se resuelve, Scottie conformó el quintó ideal en la historia de la NBA sin LeBron James y con MJ.

Luego de arrepentirse de elegir a LeBron como el GOAT de la NBA por encima de Michael Jordan, Scottie Pippen volvió a demostrar que las habilidades, 4 títulos y la longevidad al más alto nivel en 19 temporadas de James hasta la campaña 2021-22, no lo terminan de convencer.

Pippen le concedió una entrevista al canal de YouTube ‘Trash Talk Production’ (Producción de charla basura) y cuando le preguntaron por los cinco jugadores que conformarían el mejor quinteto en la historia de la NBA eligió a cuatro exbasquetbolistas de la vieja escuela y uno solo de la era moderna. Ese no fue LeBron James.

Con Jordan y sin LeBron: El mejor quinteto en la historia de NBA según Pippen

“Me llevaré a mí mismo, Michael Jordan, Magic Johnson. Basado en el juego de hoy, sería sin posición, ¿verdad? Entonces, denme a Charles Barkley. Me quedaré con los jugadores mayores. Tomo a Shaquille O’Neal, tengo mucha ofensiva. No, no, no. ¿Sabes qué? Deshazte de Barkley, dame a Giannis Antetokounmpo. Es Giannis de cuatro y luego dame a Shaq de 5”, le dijo Scottie Pippen a ‘Trash Talk Production’ (Producción de charla basura) cuando le preguntaron por el mejor quinteto en la historia de la NBA.