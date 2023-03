Luego de perderse cinco juegos en la NBA 2023, Los Angeles Lakers tomó una decisión con D’Angelo Russell. Deja a LeBron James como no lo imaginas.

Los Angeles Lakers empezó a jugarse partidos de ganar sí o sí luego del Juego de Estrellas NBA 2023 al ser el tercer peor equipo de la Conferencia Oeste y encontraron en D’Angelo Russell uno de los mejores aliados para empezar a ganarle a equipos de la talla de Golden State Warriors y subir en la tabla de posiciones.

Sin embargo, la segunda etapa de Russell en los Lakers sufrió el primer imprevisto luego de sufrir un esguince de tobillo derecho en la victoria contra los Warriors por 124 a 111 puntos del 23 de febrero de 2023. D’Angelo pasó a estar en la lista de lesionados del equipo de Los Ángeles a la cual se uniría LeBron James.

En el triunfo de Los Angeles Lakers contra Dallas Mavericks del 26 de febrero de 2023, LeBron sufrió una lesión en el tendón del pie derecho y se unió a D’Angelo Russell en la lista de jugadores lesionados que estaban fuera de los próximos partidos. Esto iba a cambiar.

Con tan solo cuatro juegos en los Lakers, Russell se ganó a los elogios de LeBron a tal punto que James sostuvo que “es un armador realmente bueno, astuto, puede abrir la cancha, muy astuto, muy engañoso con su rapidez, es la forma en la que juega”. Ahora, llegó el momento que D-Lo deje al ‘Rey’ como no lo imaginas.

En vísperas a lograr otra victoria que los haga soñar con los Playoffs, Los Angeles Lakers tomó la decisión que D’Angelo Russell deje a LeBron James en la lista de los jugadores lesionados que están fuera para el partido contra Memphis Grizzlies, del 7 de marzo de 2023 a las 22:00 ET. D-Lo pasó de estar dudoso a cuestionable y el siguiente paso sería que este como probable y regrese a las canchas de la NBA. Aunque no se descarta que se vuelva a unir al ‘Rey’ y a Mo Bamba en el reporte de los jugadores no disponibles por lesión para este partido.