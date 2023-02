Desde el salto al centro para tomar el balón se les vio una actitud de querer comerse la cancha, metafóricamente hablando. Uno de los mejores partidos de Los Angeles Lakers se vivió en la victoria contra New Orleans Pelicans por 120 a 102 puntos, del 15 de febrero de 2023, y tras lo hecho por uno de los nuevos refuerzos, LeBron James lo aprobó como el nuevo integrante del Big-3 del equipo californiano en la NBA 2023.

Sin Russell Westbrook, digan lo que digan fue MVP de la liga y es All-Star, el Big-3 de los Lakers en la temporada 2022-23 quedó con un puesto vacío. Era el primer juego junto a LeBron y con los 21 puntos, dos rebotes y siete asistencias, que registró contra Pelicans ya le alcanzó para ganarse los elogios del ‘Rey’ de la NBA.

Luego de ser elegido por Los Angeles Lakers con el pick 2 del NBA Draft 2015, el protagonista de esta historia se despidió del equipo californiano tras dos campañas y un promedió por juego de 14.3 puntos, 3.5 rebotes y 4 asistencias en 143 partidos. Antes de regresar como All-Star al equipo liderado por LeBron James pasó por Brooklyn Nets, Golden State Warriors y Minnesota Timberwolves.

“Creo que es fácil. Esos muchachos juegan de la manera correcta la mayor parte del tiempo. Son dos de los mejores jugadores, son pasadores dispuestos, desinteresados, tratando de bloquear, colocando las pantallas hacia atrás, juegan al baloncesto, así que, para mí, siempre he querido estar en esa posición”, afirmó D’Angelo Russell en conferencia de prensa sobre jugar con LeBron James y Anthony Davis en los Lakers.

LeBron James aprobó el nuevo integrante del Big-3 de Los Angeles Lakers

Luego de la victoria de Los Angeles Lakers contra New Orleans Pelicans en la que el equipo tuvo 32 asistencias y 44 canastas, LeBron James compartió una publicación del equipo californiano en Instagram con el mensaje “¡¡¡¡tan duro!!!” en la que mostraban un triple de D’Angelo Russell y la frase que dijo al regresar al estadio Crypto.com Arena como un Laker: “Como si nunca me hubiera ido”. Ahí no paró la bendición del ‘Rey’, Bron aprobó a D-Lo como nuevo integrante de su Big-3 en la NBA 2023 con unas contundentes declaraciones en conferencia de prensa.

“Me gusta los jugadores que llegaron. Tomará un tiempo conocernos el uno al otro, pero sé que ellos juegan el juego a un nivel alto. Creo que D-Lo es un armador realmente bueno, astuto, puede abrir la cancha, muy astuto, muy engañoso con su rapidez, es la forma en la que juega”, dijo LeBron James sobre D’Angelo Russell.

El triple de D'Angelo Russell en Lakers que hizo reaccionar a LeBron James