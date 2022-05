La guerra mediática fue tan fuerte que hasta llegó a considerar a la estrella de Los Angeles Lakers como “enemigo desagradable”.El enfrentamiento entre Donald Trump y LeBron James tiene un nuevo capítulo con un particular deseo del expresidente de Estados Unidos: quiere a la estrella de la NBA en su equipo de baloncesto.

Mientras que era el presidente número 45 de Estados Unidos, Trump manifestó de manera pública estar en desacuerdo por la participación de LeBron James y otros deportistas en temas políticos. Incluso, hasta se animó a decir que “nadie estaba mirando la NBA” durante las Finales y el campeonato de los Lakers en 2020.

LeBron no dudó en responder a los ataques verbales de Donald Trump con unas fuertes declaraciones y, cuando parecía que la guerra mediática había terminado, llegó una propuesta irónica por parte del expresidente de USA para que James deje a Los Angeles Lakers.

Donald Trump estaba en un acto político de ‘Save America’ (Salva a América) en Nebraska dándole el apoyo a un candidato republicano y en medio de su intervención del sábado 30 de abril de 2022 volvió atacar a LeBron James con un supuesto equipo de básquetbol femenino que no tiene como propiedad.

¿Deja a Lakers y la NBA? Trump quiere a LeBron James para su equipo de baloncesto

“Le diré esto a LeBron James, que no me gusta mucho. Diré: ‘LeBron, ¿alguna vez pensaste en convertirte en mujer? Porque si lo hicieras, me encantaría tenerte en mi equipo de baloncesto’”, afirmó Donald Trump en un acto político de ‘Salva a América’.